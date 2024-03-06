Российские военные летчицы рассказали об участии в СВО

Военные летчицы рассказали газете "Красная звезда" о том, как выполняли задачи в рамках специальной военной операции. В боевых вылетах они в полной мере продемонстрировали выучку и профессиональные навыки.

Журналисты побеседовали с двумя девушками. Владислава - из Челябинска, Виктория - из Вологодской области, там живут ее родители. Они вместе учились в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Распределили девушек в летную часть в Подмосковье. Сегодня они являются помощниками командиров воздушных судов специального типа, обеспечивают ретрансляцию, то есть усиливают радиосигнал на земле.

Как рассказала Владислава, она с детства мечтала о небе, поэтому с будущей профессией определилась рано. Она уже награждена медалью "За боевые отличия".

Виктория - мастер спорта по триатлону. Спортивное воспитание помогает ей и в служебной деятельности. Она еще в курсантские годы жила в режиме многозадачности - совмещала учебу и соревнования. Девушка награждена медалями Минобороны "За отличие в соревнованиях" I, II и III степени. Как она считает, спорт помог ей в жизни, сформировал стержень, который помогает в трудных ситуациях.

Летчица совершала боевые вылеты и тем самым помогала поддерживать связь между подразделениями, осуществлявшим боевую работу на земле.