Военкор Сладков назвал приоритетные цели для ударов ВС РФ на Украине

Российская армия бьёт по скоплениям иностранных наёмников, а также по военным объектам.

Атака не ведётся «по бедолагам». Об этом Александр Сладков сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы наносим удары, чаще всего охотимся за иностранными инструкторами, за наёмниками, за кракеновцами*, азовцами*, националистическими батальонами, которые тренируются. Мы не бьём по теробороне, по бедолагам этим набранным. Хотя, если они представляют опасность и готовятся для прорыва, мы наносим удары и туда, ну а что делать. Сегодня обсуждал, был у меня непростой разговор с моим старшим коллегой. Почему удары по Одессе? Я говорю: «Слушай, я знаю, что погибли люди в Одессе, траур объявлен. Но ведь эта ракета была сбита над городом». И всё оружие, которое применяется в Одессе, оно применяется по военным объектам либо по местам проживания иностранных военных. Я разговаривал с огромным количеством одесситов пленных, и из других городов. И я каждый раз специально задавал вопрос: «Ребят, по мирным бьют?» Нет, не бьют. И называют объекты военные в городе Одессе. Никто не бьёт специально по городам. Я не оправдываюсь, а говорю о системе применения огневых средств. А что они сбивают — эти ребята могут сбивать и так, чтобы потери в городе были».

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Сегодня губернатор Воронежской области заявил о сбитом беспилотнике ВСУ. Он обнаружен и ликвидирован дежурными средствами ПВО. Глава региона Александр Гусев добавил, что украинский дрон уничтожен над Воронежем. «Последствия на земле уточняются. Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется», — написал он в своём Telegram-канале.