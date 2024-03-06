Решение НАТО не становиться стороной конфликта на Украине остается в силе и возможная отправка войск нарушит его, на что Венгрия никогда не согласится. Об этом заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии напомнил, что решение НАТО было принято чуть больше двух лет назад и «пока никем не подвергалось сомнению».

Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину

«Мы должны придерживаться этого решения. Потому что оно было принято единогласно. И с тех пор - за последние два года никто - ни немцы, ни французы - никто не оспаривал и не просил нас пересмотреть это решение. Так что это решение в силе», - заверил Петер Сийярто.

Он также заметил, что позиция НАТО «не позволяет отправлять на Украину какие-либо сухопутные войска» и Венгрия «никогда не примет» такие изменения, пишет «Прайм».

«Очевидно, что в случае появления войск НАТО на Украине мы очень близко подойдем к тому, чего мы не хотим, а именно, к Третьей мировой войне, которой, я надеюсь, мы сможем избежать», - констатировал венгерский политик.

26 февраля в Париже прошел саммит представителей стран Евросоюза и НАТО по украинской ситуации. Участники встречи обсудили возможную отправку войск альянса на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам дискуссии заявил, что такая мера не исключается, но к согласию стороны пока не пришли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

В свою очередь лидеры ряда европейских стран НАТО, а также США, высказались против отправки войск на Украину, отказавшись поддержать Макрона. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «не хочет, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО» и он не собирается отправлять немецких военных для помощи Украине в боевых действиях.