Мобилизация: последние новости на сегодня 6 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 марта 2024, в материале «Рамблера».

Более 30 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО жители Рязанского района

Рязанский район отправил в зону проведения специальной военной операции более 30 тонн гуманитарного груза. Об этом пишет «62 инфо» со ссылкой на главу районной администрации Наталью Жуневу.

По ее словам, Фонд по сбору добровольных пожертвований продолжает функционировать, неравнодушные жители Рязань собрали на нужды бойцов более двух миллионов рублей.

Путин поблагодарил находящихся на линии соприкосновения женщин

Женщин, находящихся на линии соприкосновения и помогающих военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, поблагодарил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на видеообращение к Всероссийскому женскому форуму.

Он отметил, что на мероприятии состоится награждение лауреатов премии «По зову женского сердца».

«Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — указал глава российского государства.

Бойцы ОМОН «Сокол – Югра» Росгвардии передали партию гуманитарного груза в районы СВО

В медицинские учреждения, расположенные неподалеку от районов проведения специальной военной операции, передали гуманитарную помощь в рамках всероссийской патриотической акции «Своих не бросаем» ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре. Об этом пишет «Уральский меридиан».

Помощь также передали и военнослужащим, им доставят более 30 килограммов средств личной гигиены, лекарств, постельного и нательного белья.