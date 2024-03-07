Экипаж Ка-52 ударил ракетами по украинской пехоте на Северодонецком направлении

Экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар по украинской пехоте на Северодонецком направлении. Об этом сообщает МО РФ.

«Отработали с кабрирования. Выполнили отворот от цели с отстрелом тепловых ловушек. Ушли на предельно малую высоту, с маневрами по преодолению сил противодействия противника», - заявил командир вертолета с позывным Лесоруб.

Удар наносился с максимально близкого рассояния неуправляемыми авиационными ракетами С-8 в сложных метеоусловиях, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Передовоый авианаводчик доложил, что все цели были поражены. Вертолеты успешно вернулись в место временной дислокации.

Ранее сообщалось, что российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении.