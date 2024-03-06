Артиллеристы РФ уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, также был уничтожен блиндаж, в котором размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобождённой Авдеевки.

Отмечается, что удар был нанесён расчётами самоходных миномётов «Нона-СВК».

Также Су-25 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.