На Украине назвали Шольца единственным противником передачи Taurus ВСУ

Решение Германии о передаче Украине крылатых ракет Taurus зависит исключительно от решения канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом Верховной Рады Егор Чернев в интервью «Европейской правде».

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Чернев прокомментировал отказ Шольца передать Украине крылатые ракеты. По его мнению, канцлер принадлежит к поколению пацифистов, и каждое подобное решение дается ему тяжело. Политик также подчеркнул опасения Германии из-за дальнобойности оружия.

«Сейчас решение о поставках [Taurus] останавливает позиция одного-единственного человека — это федеральный канцлер Олаф Шольц. Это подтверждают все представители немецкого истеблишмента», — заявил депутат.

При этом он понадеялся, что Украина в конечном итоге получит ракеты.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник назвал Taurus переоцененными после отказа Германии поставить ракеты. Он также подчеркнул, что Берлин сможет отправить лишь ограниченное число ракет.