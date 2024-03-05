Текущий 2024 год будет наихудшим для боев на Украине. Об этом заявил воюющий на Украине американский наемник Гаррисон Фотсер в эфире телеканала CNN.

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"Я думаю, что этот год будет худшим годом конфликта. Я знаю, что есть определенные подразделения [Вооруженных сил Украины], у которых заканчиваются танки", - заявил Фотсер.

Журналист, с которым общался Фотсер, подтвердил, что из-за нехватки боеприпасов даже те танки, которые остались на вооружении Украины, не стреляют на протяжении недель.

До этого экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут выстоять перед армией России из-за острой нехватки живой силы.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайан не исключил, что из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева.