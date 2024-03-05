Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США

Бойцы нанесли удар по двум эсминцам ВМФ США в Красном море, рассказал в интервью телеканалу Al Masirah военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

Представитель отметил, что атаки боевиков движения на корабли Израиля, США и Великобритании будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены требования движения.

По его словам, в рамках противодействия агрессии со со стороны коалиции боевики движения провели качественную военную операцию в Красном море.

Сариа пояснил, что была проведена масштабная атака на два американских эсминца с применением противокорабельных ракет и морских беспилотников.

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Ранее руководство движения направило ряду судоходных и страховых компаний письма, в которых уведомило о введении ограничений для судов США и Великобритании. В частности, им запретили проход через Красное и Аравийское моря, Аденский залив.