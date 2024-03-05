Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Франции

Истребитель Су-27 ВКС РФ был поднят в воздух при обнаружении трех воздушных целей над Черным морем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российский летчик сопроводил самолет ДРЛО Е-3Ф и два истребителя Рафаль-С ВВС Франции.

В Минобороны отметили, что нарушения границы России не допущено.

Ранее сообщалось, что два российских Су-27 перехватили и сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС (Royal Air Force) Великобритании над Черным морем.

Истребители Су-27 отогнали британские самолеты от границы РФ над Черным морем

В Минобороны констатировали, что после сопровождения британских истребителей истребители благополучно вернулись на аэродром базирования