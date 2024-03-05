ВВС Украины отказались строить инфраструктуру для F-16

Украина не будет строить инфраструктуру для истребителей F-16. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

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Игнат прокомментировал подготовку Украины к получению партии самолетов. По его словам, Украина будет модернизировать уже существующую инфраструктуру вместо строительства новой.

«Строить с нуля инфраструктуру вроде той, которая есть в ведущих западных странах, мы сейчас вряд ли сможем себе позволить. Потому что идут интенсивные боевые действия, враг не даст сделать глобальное строительство», — заявил спикер.

Он уточнил, что адаптация инфраструктуры будет заключаться в определении аэродромов базирования истребителей и подготовке на них взлетно-посадочных полос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором появлении истребителей F-16 в небе. По его словам, украинские пилоты смогут совершить на них боевые вылеты уже в этом году.