Армия Израиля сообщила о разрушении крупного тоннеля ХАМАС

Армия Израиля сообщила о разрушении большого туннеля ХАМАС, его длина составляла 4 км. Отмечается, что он был достаточно большой, чтобы по нему мог проехать автомобиль.

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Об том пишет Der Spiegel.

Как заявили в армии Израиля, тоннель находился под зданием, которое сейчас уже разрушено.

Тоннель имел несколько ответвлений, экстренные службы заполняют их бетоном.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что, по мнению Израиля, лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружил себя живым щитом из пленников и в данный момент прячется в тоннелях на юге сектора Газа.