В ЕС рассказали о планах передать Украине 250 тысяч снарядов

Евросоюз (ЕС) рассчитывает до конца марта передать Киеву 250 тысяч снарядов, специально произведенных европейской промышленностью, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети Х.

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«Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тысяч снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день», — рассказал он о планах ЕС.

Политик отметил, что вышеназванные поставки являются подарками, в то время как есть еще прямые контракты Киева с европейскими компаниями.

В то же время Боррель признал, что оборонная отрасль в странах Европейского союза испытывает острую нехватку финансирования.

Ранее Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на финансирование оборонной промышленности ЕС. Программа рассчитана на 2025-2027 годы.