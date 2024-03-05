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Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на оборонную промышленность ЕС

Еврокомиссия (ЕК) выделила полтора миллиарда евро на финансирование оборонной промышленности Европейского союза. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ЕК.

Еврокомиссия выделила полтора миллиарда евро на оборонную промышленность ЕС
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«На Программу развития оборонной промышленности, которая рассчитана на 2025–2027 годы, будет выделено 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС, она будет ориентирована на нужды достижения высоких технологий военной промышленности», — говорится в документе.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что оборонная отрасль в странах Евросоюза испытывает острую нехватку финансирования.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на производство вооружений на своей территории. «В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — сказала она.

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