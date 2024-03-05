ЕК представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

Еврокомиссия (ЕК) представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, основанную на введении в ЕС общих военных заказов и инвестиций стран сообщества под контролем ЕК. Согласно опубликованному документу Еврокомиссии, в эту программу предполагается в кратчайшие сроки интегрировать Украину.

"Еврокомиссия представила сегодня первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая закладывает новые амбиции и поддерживает конкурентоспособность и готовность нашей оборонной промышленности, - говорится в документе. - Стратегия включает развитие тесных связей с Украиной и ее полное участие в инициативах Евросоюза в поддержку оборонной промышленности, а также стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором".

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"Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему", - заявила замглавы ЕК Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе, представляя эту стратегию.