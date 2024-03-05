Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО

«Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», – обратился к ним Путин.



«Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», – сказал глава государства, добавив, что «40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».