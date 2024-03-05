«Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками, размещённые в Калининграде — и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы», — говорится в публикации.