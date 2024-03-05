$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

FAZ: ФРГ опасается ответа России в случае применения Украиной ракет Taurus

Власти Германии не намерены поставлять Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, поскольку опасаются ответа России в случае применения этих ракет украинскими войсками.

Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам автора публикации, Берлин не исключает, что украинские войска, будучи загнанными в угол, могут попытаться нанести удар по Москве.

«Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками, размещённые в Калининграде — и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico писала, что публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Бербок высказалась о передаче Taurus Украине

Как сообщало издание The Guardian со ссылкой на представителя британского правительства, Великобритания призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.

Военные новости
Видео
Олаф Шольц
Москва
Берлин
Россия
Украина
Германия