Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.