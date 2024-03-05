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Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области
© Lenta.ru

«Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль», — написал он.

По его словам, пострадавших в результате взрыва нет. Транспортное средство посечено осколками. Другой информации глава области не сообщил.

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