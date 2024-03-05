В Литве заявили о секретном плане обороны Сувалкского коридора

Вооруженные силы Литвы и Польши подготовили секретный план обороны Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью. Об этом заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис, сообщает «Sputnik Литва» Telegram-канале.

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Будрис сообщил, что литовские и польские военные подготовили в 2022 году так называемый «Оршанский план». Документ включает в себя планы по реагированию на угрозы в районе Сувалкского коридора и пограничному взаимодействию стран.

«Если бы поляки нас не защищали, как бы мы защитили Сувалкский коридор, тогда бы мы погрузились в детали», — заявил чиновник.

По его словам, вопрос обороны этой территории находится и в текущей повестке дня литовских военных. Советник добавил, что нет никаких юридических ограничений по реализации планов.