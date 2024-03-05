Шойгу: штаб Московского округа получит передовую связь и средства отображения обстановки

"В прошлом месяце завершилась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа площадью почти 16 тыс. кв. м. Строители завели в него современные коммуникационные и инженерные сети, полностью сохранив фасад и исторические интерьеры. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина за помощь вооруженным силам, в том числе в решении задач специальной военной операции. Залы управления округа оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки", - сказал министр.