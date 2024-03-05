В России рассказали о разнице между дронами «Упырь» и «Пиранья»

«Разницы между ними принципиальной нет. Они одной и той же классификации — дроны, созданные практически энтузиастами: один собирается на Урале, другой в Ульяновске. И тот, и другой — квадрокоптеры. Только FPV-дрон "Упырь" может поднимать в воздух где-то 2,5-3 килограмма, а FPV-дрон "Пиранья" — до 4,5 килограмма», — сказал он.