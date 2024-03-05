Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейцы должны подумать над соответствием их стратегии заявленным целям по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего не исключено в плане возможного направления воинских частей на территорию Украины. Он добавил, что каждое слово имеет значение.

Президент Франции добавил, что демократии необходим импульс и стратегическое пробуждение, ведь «Россия своей безнаказанностью угрожает безопасности европейского континента и его ценностям».

Накануне Макрон заявил, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину.