Особенность российского танка Т-14 «Армата» заключается в его компоновке с необитаемой башней и изолированной капсулой для экипажа. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого передает газета «Известия».

«Это первый основной боевой танк, в котором необитаемый боевой модуль автоматизированный, в нем больше нет экипажа. Теперь он находится в бронекапсуле и зоны боевой машины разделены таким образом этими бронированными капсулами, что позволяет повысить живучесть танка», — сказал Леонков.

Газета.ру

4 марта член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев назвал «Армату» неудачным и незащищенным танком, дорабатывать который нет смысла. По его мнению, лучше дождаться завершения модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими танками в мире.