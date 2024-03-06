В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в среду, 6 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Менее часа назад он сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе села Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава области.

Перед этим сообщалось о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.