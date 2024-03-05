Главком ВСУ отчитался перед главой Пентагона о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отчитался главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте. Об этом главком ВСУ рассказал в своем Telegram -канале.

Сырский рассказал, что он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым доложил главе Пентагона о ситуации на передовой и обсудил с ним изменения на наиболее значимых направлениях. Главком также подчеркнул, что ВСУ продолжают работать над обеспечением потребностей украинской армии.