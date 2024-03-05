Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,2%
В 2024 году Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,2%, достигнув отметки в 1,665 триллиона юаней (примерно 231,24 миллиарда долларов по текущему обменному курсу), согласно представленному во вторник проекту бюджета.
Согласно документу, опубликованному в первый день ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), расходы на национальную оборону составят 1,665 триллиона юаней с увеличением на 7,2%. Каждый год Китай стремительно увеличивает оборонный бюджет, при этом подчеркивая оборонный характер своей военной доктрины. В 2023 году расходы на оборону увеличились на 7,2%, достигнув 1,55 триллиона юаней (примерно 220 миллиардов долларов).
Постоянный рост оборонного бюджета КНР вызывает тревогу и критику со стороны других стран. Официальный представитель второй сессии ВСНП 14-го созыва, Лоу Циньцзянь, заявил в понедельник, что расходы Китая на национальную оборону считаются относительно низкими по сравнению с другими странами, такими как США.
Открытие второй сессии ВСНП, который продлится до 11 марта, собрало почти 3 тысячи делегатов со всей страны. За этот период они рассмотрят отчеты о выполнении плана социально-экономического развития за 2023 год, утвердят план на 2024 год, проанализируют центральные и местные бюджеты на 2024 год, а также выслушают доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда и постоянного комитета ВСНП. Также будет рассмотрен проект поправок к Закону об организации Госсовета КНР.