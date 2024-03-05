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Великобритания призывает Германию передать ВСУ ракеты Taurus несмотря на утечку

Великобритания настаивает на том, чтобы Германия передала Украине крылатые ракеты Taurus несмотря на утечку разговора высокопоставленных офицеров армии ФРГ. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на оставшегося анонимным представителя британского правительства.

— Великобритания была первой страной, предоставившей Украине высокоточные ракеты большой дальности, и мы призываем наших союзников сделать то же самое, — заявил он.

Опубликованный разговор немецких офицеров недостаточно конкретен, поэтому Лондон не учитывает его при принятии решений по Украине, передает газета.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что у нее есть аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры армии Германии обсуждают удары по Крымскому мосту. В общей сложности запись длится 38 минут 13 секунд.

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Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с официальным заявлением по поводу скандала с прослушкой телефонных разговоров в бундесвере. Сам же канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора офицеров.

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