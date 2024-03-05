Названа причина эффективного уничтожения танка Abrams у Бердычей

По мнению «Рассвета», подорвать боевую машину удалось частично из-за того, что экипаж танка поверил в непробиваемость его защиты и собственную неуязвимость, поэтому ехал очень медленно, что позволило российским военнослужащим оперативно подготовиться к атаке и ее осуществить. Вторая составляющая успеха заключается в том, что оператор БПЛА знал, где находится уязвимое место Abrams — в задней части башни. Именно туда последовательно прилетели два беспилотника, в результате чего произошел подрыв боекомплекта.