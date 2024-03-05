Спецоперация на Украине 5 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 марта 2024 года.

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артёмовском

Российская мобильная противотанковая группа на пикапе уничтожила группу пехоты Вооруженных сил Украины на Артёмовском направлении, сообщает RT.

По данным Министерства обороны России, ликвидировано около восьми вражеских пехотинцев.

Они пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых позиций России.

В США назвали знаковым применение «Циркона» на Украине

Применение российского ударного гиперзвукового комплекса морского базирования «Циркон» на поле боя стало важным событием в истории гиперзвукового оружия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Military Watch Magazine.

По данным издания, впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата, который позволяет ракетам поражать цели на большом расстоянии и более высоких скоростях, а также маневрировать.

Таким образом, ракеты становятся более точными, поэтому их сложнее перехватить.

В Минобороны сообщили о поражении опорных пунктов ВСУ на северодонецком направлении

Воздушно-космические силы России нанесли удар по опорным пунктам Украины на северодонецком направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также ликвидирована живая сила противника. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.