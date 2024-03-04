«МК»: под Харьковом ВСУ отправили на штурм российских позиций роту штрафников
Под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили роту штрафников на штурм позиций российских военных. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на украинские Telegram-каналы.
Согласно материалу «МК», в районе Синьковки российские солдаты уничтожили роту 41-й отдельной бригады ВСУ, которая была сформирована из украинцев, недовольных мобилизацией в стране. Отмечается, что они были направлены в сторону российских позиций пешком посреди дня, а видео с камеры одного из солдат ВСУ попало в сеть.
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