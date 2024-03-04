WP: Киев не смог объяснить, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных

Руководство Украины на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются мобилизованные 700 тысяч человек. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает газета Washington Post.

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По сообщению издания, никакой ясности в вопрос о состоянии армии не внес новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

— Почти через месяц после его (Сырского — прим. «ВМ») назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и что они делают, — говорится в публикации.

Украинские депутаты также жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных, передает Washington Post.

Среди ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь своей родине. Кроме того, 16 января парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, что является частью мобилизационной программы.