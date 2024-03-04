WP: Киев не смог объяснить, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных
Руководство Украины на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются мобилизованные 700 тысяч человек. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает газета Washington Post.
По сообщению издания, никакой ясности в вопрос о состоянии армии не внес новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
— Почти через месяц после его (Сырского — прим. «ВМ») назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и что они делают, — говорится в публикации.
Украинские депутаты также жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных, передает Washington Post.
Среди ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь своей родине. Кроме того, 16 января парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, что является частью мобилизационной программы.
При наилучшем среди возможных раскладов Украина весь 2024 год будет вынуждена обороняться, а попытка контрнаступления может произойти не раньше 2025 года. Об этом сообщило издание The New York Times.