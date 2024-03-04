Кадыров показал кадры поражения украинской группы операторов БПЛА под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.

В своём Telegram-канале он рассказал, что ВСУ оборудовали базу в заброшенном ангаре. Российская аэроразведка оперативно обнаружила зону дислокации противника.

В результате силы ВСУ вместе с оборудованием были оперативно ликвидированы ударными дронами.