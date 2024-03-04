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Кадыров показал кадры поражения украинской группы операторов БПЛА под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.

В своём Telegram-канале он рассказал, что ВСУ оборудовали базу в заброшенном ангаре. Российская аэроразведка оперативно обнаружила зону дислокации противника.

В Харьковской области сообщили об обстреле ВСУ

В результате силы ВСУ вместе с оборудованием были оперативно ликвидированы ударными дронами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян.

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