В США усомнились, что поставка Taurus и F-16 Украине изменит расклад сил

Поставка Германией на Украину ракет Taurus, а также истребителей F-16 вряд ли сильно помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание The New York Times.

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«Далеко не очевидно, что даже если бы Германия предоставила Украине ракеты Taurus, как призвал Владимир Зеленский, это имело бы решающее значение в конфликте», — пишут журналисты.

NYT отметила, что в прошлом году Германия в рамках украинского контрнаступления отправила танки Leopard, которые не помогли ВСУ.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация с поставками дальнобойных ракет Taurus «очень ясна». Бербок подчеркнула, что Берлин должен оценивать все возможности, когда речь идет о поддержке Украины, однако ситуация с поставками крылатых ракет ясна.