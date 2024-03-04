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NYT: Украине вряд ли помогут поставки ракет Taurus и истребителей F-16

Поставка Германией на Украину ракет Taurus, а также истребителей F-16 вряд ли сильно помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание The New York Times.

В США усомнились, что поставка Taurus и F-16 Украине изменит расклад сил
© Газета.Ru

«Далеко не очевидно, что даже если бы Германия предоставила Украине ракеты Taurus, как призвал Владимир Зеленский, это имело бы решающее значение в конфликте», — пишут журналисты.

NYT отметила, что в прошлом году Германия в рамках украинского контрнаступления отправила танки Leopard, которые не помогли ВСУ.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация с поставками дальнобойных ракет Taurus «очень ясна». Бербок подчеркнула, что Берлин должен оценивать все возможности, когда речь идет о поддержке Украины, однако ситуация с поставками крылатых ракет ясна.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

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