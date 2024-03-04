Стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой. Об этом написал журнал Forbes.

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В материале отмечается, что к западу от Авдеевки на востоке Украины, 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла еще одну пару лучших машин американского производства — танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

Российские войска уничтожили американскую технику через две недели после того, как ВСУ отступили из Авдеевки. Автор материала утверждает, что дефицит артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, рискуя М-1, М-2 и штурмовыми орудиями.