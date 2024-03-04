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Стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой. Об этом написал журнал Forbes.

Стало известно об уничтожении лучших бронемашин США под Авдеевкой
© Lenta.ru

В материале отмечается, что к западу от Авдеевки на востоке Украины, 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла еще одну пару лучших машин американского производства — танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

Российские войска уничтожили американскую технику через две недели после того, как ВСУ отступили из Авдеевки. Автор материала утверждает, что дефицит артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, рискуя М-1, М-2 и штурмовыми орудиями.

«Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher: пожалуй, пять процентов лучших бронемашин», — заключается в публикации.

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