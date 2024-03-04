В Харьковской области сообщили об обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области и разрушили частный дом. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram -канале.

«ВСУ выпустили семь снарядов по населенному пункту Лиман Второй. (…) В результате обстрела был разрушен частный дом», — заявил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил увеличение количества атак с использованием беспилотников. При этом снизилась интенсивность артиллерийских обстрелов в регионе, подчеркнул он. По его словам, дроны «нападают на обычные гражданские машины».

В марте жители прифронтового поселка Спартак в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, что после взятия под контроль Авдеевки российскими силами обстрелы населенного пункта прекратились. Одна из жительниц также заявила, что до начала спецоперации в Спартаке жили около 3,5 тысячи человек, а сейчас — 42.