Пес по кличке Балбес погиб в зоне СВО, спасая бойцов от дрона

На Херсонском направлении погиб пес по кличке «Балбес», рассказали бойцы одного из подразделений. Они уточнили, что овчарка пожертвовала жизнью, чтобы спасти военнослужащих от дрона-камикадзе, пишет RT.

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Инцидент произошел в субботу, 3 марта, когда на позиции залетел украинский БПЛА. Собака вцепилась в него зубами во время атаки, и заряд сдетонировал.

Солдаты признались, что очень тоскуют по погибшему четвероногому товарищу.

«В тот момент, когда «Балбес» погиб, я стоял в наряде. Была объявлена команда о вражеских дронах. Кто в укрытие, кто открыл огонь. Из пострадавших — один «Балбес», — пояснил один из военнослужащих.

По его словам, в подразделении есть еще несколько собак. Они сопровождают бойцов, напоминают о доме, предупреждают об атаках.

Второй собеседник уточнил, что пес погиб тяжело. Вместе с тем, ценой своей жизни он спас солдат от ранений, а может и гибели. Он добавил, что «Балбес» был верным другом, сражался до конца.

Владелец пса с позывным «Эрик» признался, что после гибели друга считает необходимым уничтожать противника сбросами боеприпасов, подписанными в честь собаки.