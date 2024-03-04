Стало известно об активных боях в Запорожской области

Активные боевые действия идут на нескольких участках фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией ». В частности, по его словам, бои активизировались со стороны населенного пункта Вербовое по направлению Малой Токмачки. Он также заявил об оживлении фронта в районе Пятихатки и Жеребянки.

Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка, — сказал Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что интенсивность обстрелов региона значительно уменьшится, как только Вооруженные силы Украины будут отодвинуты к городу Запорожье. Он подчеркнул, что сейчас на фронте происходят серьезные изменения и российские войска активно продвигаются. По его словам, украинская армия наносит удары по инфраструктуре из-за отсутствия побед на фронте.