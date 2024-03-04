В Грузии начались военные учения при поддержке США

В Грузии начались многонациональные военные учения «Троянский след 24» при поддержке командования сил специальных операций США в Европе. Об этом пишет ТАСС.

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«Грузия принимает многонациональные учения "Троянский след 24". В учениях принимают участие подразделения командования сил специальных операций сил обороны», — заявили в грузинском Минобороны.

Уточняется, что церемония открытия прошла в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО. Согласно заявлению ведомства, в тренировках участвуют британские, испанские, польские и румынские военные. Целью учений стало повышение совместимости между военнослужащими государств-участников, а также обмен опытом и рост уровня боеготовности.