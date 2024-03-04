Ракеты Taurus, которые Германия может передать Украине, могут преодолевать расстояния в 560 км, сообщил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Также, по его словам, эта ракета получила неформальное звание «противобункерной».

Крылатая ракета Taurus имеет дальность полета 560 км. Это одна из современных разработок немецкого военного промышленного комплекса. Предназначается для работы по особо защищенным объектам, например, узлам связи, штабам, бункерам, иногда ее называется противобункерной. Ее могут использовать в зоне противодействия РЭБ и комплекса ПВО, — рассказал Леонков.

По словам эксперта Taurus по некоторым характеристикам, кроме дальности, лучше американской ракеты JASSM. Она может быть конкурентна для закупки со стороны Британии и Франции.

Можно сказать, что это конкурентоспособная ракета по сравнению с американской. Ракета предназначалась под европейские носители, которые стоят на вооружении Германии, Великобритании и Франции, — отметил военэксперт.