Средства ПВО начали работу над Курском и Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) начали работу в небе над Курском и Курской областью. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Других подробностей о происшествии губернатор в своем посте не привел.

До этого Старовойт просил жителей Курской области не снимать и не выкладывать в социальные сети записи повреждений и места прилетов снарядов со стороны Украины.

Глава региона подчеркнул, что подобные действия подвергают опасности сотрудников оперативных служб, устраняющих последствия украинских атак.

6 марта в Курской области два раза за час объявляли ракетную опасность.