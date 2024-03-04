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Минобороны подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки уничтожили еще один танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Минобороны подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО
© Wikipedia Commons

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 490 военнослужащих, 2 танка, в том числе Abrams производства США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новокалинова, Майорска, Бердычей и Розовки ДНР.

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Об уничтожении первого Abrams Минобороны сообщило 27 февраля.

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