Bloomberg: учения США и Южной Кореи могут разозлить Ким Чен Ына

Совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield могут «разозлить» лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

© Газета.Ru

«США и Южная Корея начинают военные учения, которые могут разозлить Ким Чен Ына», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что учения Freedom Shield, которые пройдут с понедельника по 14 марта, включают тренировки на суше, на море и в воздухе с упором на противодействие ядерным операциям.

Кроме того, как сообщает агентство, США могут направить авианосную группу и стратегические бомбардировщики для участия в учениях.