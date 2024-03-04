Российский летчик голосом отвел ракету от самолета сослуживца

Ведящев — капитан, заместитель командира эскадрильи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Он рассказал, что за время выполнения задач на СВО сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет. Также однажды он отвел ракету от боевого товарища.