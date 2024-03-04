Летчик Су-35 голосом отвел ракету от самолета товарища

Каждая воздушная победа истребителя - да и просто его полет, - результат усилий тысяч людей. Лишь один или два из них находятся в кабине и управляют самолетом. Остальные остаются на земле и напряженно ждут возвращения летчиков и их машин. Переживают, когда те задерживаются или не выходят вовремя на связь. Это тоже часть их работы.

В детстве Алексей Ведящев, если видел в небе самолет, не мог оторвать взгляда, пока тот сам не пропадал из поля зрения.

"Как гражданского летчика я себя не рассматривал. Как хотел быть военным летчиком, так и поступил. Летал на множестве самолетов. Сначала, в училище это были Л-39 и МиГ-29. Потом Су-27, Су-30 различных модификаций и Су-35", - приводит слова летчика Минобороны РФ.

Теперь Ведящев - капитан заместитель командира эскадрильи и слушатель военно-воздушной эскадрильи. То есть станет и майором, и комэском и наверняка пойдет дальше и выше. На груди у Алексея много наград - хотя воюет он не за них. За работу на СВО Алексей награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

"Конкретно это награда - за комплекс мероприятий, в которых я участвовал с самого начала СВО на разных направлениях. Несколько выигранных воздушных боев, где были поражены ряд самолетов и вертолет противника. Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему".

В Су-35 очень много людей вложили очень много сил. Это не десятки и не сотни, а тысячи людей - они работают вместе с летчиками, чтобы самолет поднялся в небо и достойно там действовал.

"В Сирии и в зоне СВО, когда мы работаем, рядом с нами всегда представители завода по многим направлениям. Огромное им спасибо за то, что они ездят за нами по аэродромам, живут под самолетами, спрашивают нас: как лучше, что хуже, - и дорабатывают... Если бы не эти люди, мы ничего не смогли бы сделать".

Когда летчик отправляется на задание, техники остаются на земле, ждут и переживают. Они знают, куда отправился истребитель, когда должен вернуться или выйти на связь. Если этого не происходит, они волнуются. В первую очередь, конечно, за человека, но и за машину тоже.

"Мы не относимся к самолету, как к металлу, из болтов и винтиков. Это одушевленный предмет, который тоже хочет выполнить задание и вернуться".

Поэтому для инженера авиационного комплекса, для механика, всех тех людей, кто обслуживает самолет и готовит его к вылету. потеря "борта" - огромное горе. Самолет - их детище, за которым они ухаживают. Так что они переживают и за летчиков, и за технику.

Переживает за Алексея и жена, которая ждет его дома.