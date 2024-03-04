Чемезов объяснил отсутствие танка «Армата» в зоне СВО

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что танк Т-14 «Армата» не участвует в спецоперации, так как армии выгоднее покупать для СВО более дешевые Т-90. Об этом сообщает РИА Новости.

Чемезов заявил, что сейчас военные заинтересованы в создании новых танков и вооружений - «более, может быть, дешевых».

«Армата», она, в общем-то, дороговата. <…> Проще им купить те же Т-90-е», - отметил гендиректор «Ростеха».

Он добавил, что по функционалу «Армата» намного превосходит существующие танки, но из-за стоимости этот танк вряд ли будут закупать для СВО.

«Если есть возможность купить более дешевые, почему нет», - заключил он.