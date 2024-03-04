ВСУ стянули резервы под Авдеевку для удержания линии обороны

Украинские войска перебросили резервные войска в район села Бердычи под Авдеевкой, чтобы удержать линию обороны. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский .

«Вооруженные формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы — несколько подразделений. Пытаются удержать линию обороны», — сказал ТАСС Кимаковский.

При этом он отметил, что украинская армия несет большие потери на этом участке боевых действий.

В Минобороны РФ 17 февраля сообщили об установлении полного контроля над городом Авдеевка, который представлял собой крупный оборонительный узел украинских вооруженных сил. После этого Вооруженные силы России взяли еще несколько населенных пунктов на Авдеевском направлении. Речь идет о поселках Ласточкино, Северное и селе Петровское.