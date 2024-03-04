Генерал Коттон: РФ и Китай могут догнать США в количестве ядерного оружия

«При наличии потрясающе быстрого развития ядерных вооружений в РФ и КНР к 2035 году их общее количество боеголовок может даже превысить американские запасы», — сказал Коттон во время слушаний Комитета Сената США по вооруженным силам, его слова передает украинское издание УНИАН.