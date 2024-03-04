Спецоперация на Украине 4 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 марта 2024 года.

Российские военные ударили по украинскому складу авиабоеприпасов

Военнослужащие ВС РФ за сутки поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Как говорится в сообщении, также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах. Кроме того, подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на донецком направлении.

ВСУ потеряли еще один танк Abrams и штурмовую машину на его базе в Бердычах

Второй танк М1А1SA Abrams повредили военнослужащие ВС РФ. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал LOSTARMOUR, который также публикует брошенный американский танк, стоящий на одной из улиц населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении.

Как говорится в сообщении, солдаты армии Украины, предположительно, пытались пойти в контратаку, однако у бронемашины в результате применения противотанковых средств оказалась повреждена левая гусеничная лента. Экипаж сбежал.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 143 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки

Российские войска за минувшие сутки ликвидировали 143 беспилотных летательных аппарата Украины, включая и Bayraktar TB2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.