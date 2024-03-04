Командир рассказал о пресечении попыток ВСУ форсировать Днепр

Российские десантники на правом берегу Днепра пресекают все попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку. Об этом рассказал командир российского подразделения с позывным Гром, передает «Лента.ру».

«Если обнаружено начало движения противника, либо движение моторных лодок, болотоходов — начинаем его поражать еще в начале его выдвижения», — указал он.

Командир также отметил, что благодаря разведывательным данным российские военнослужащие знают все места выхода к воде, благодаря чему пропустить попытки противника найти брешь в их обороне почти невозможно. Когда засекается скопление вражеских бойцов и посадка в лодку, российская артиллерия наносит в этот квадрат огонь.

Десантник-минометчик с позывном Налобус подчеркнул, что бойцы работают по первому эшелону противника, наблюдательным пунктам, а также стараются подавить площадки взлета беспилотных летательных аппаратов.