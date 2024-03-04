Балицкий назвал причину атак ВСУ по гражданской инфраструктуре

«Сегодня они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого все и крутится», — объяснил Балицкий.