Балицкий назвал причину атак ВСУ по гражданской инфраструктуре
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области атакуют преимущественно гражданскую инфраструктуру. Причину таких атак назвал губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Известиям».
«Сегодня они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого все и крутится», — объяснил Балицкий.
Ранее глава Запорожской области назвал Макрона идиотом из-за его слов о возможной отправке войск НАТО в зону украинского конфликта. По словам Балицкого, французский лидер не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине.
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